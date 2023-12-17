Вершинин отметил неудовлетворенность РФ ходом реализации меморандума с ООН по зерну

По словам замглавы МИД РФ, "конкретных результатов не получается, а получаются все те же трудности"

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия не удовлетворена тем, как реализуется меморандум с Секретариатом ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Москва добивается конкретных результатов, которые первоначально закладывались в договоренностях, достигнутых в 2022 году в Стамбуле, заявил глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он подвел на брифинге для журналистов итоги состоявшегося в Женеве очередного раунда консультаций с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен и заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

"Мы не можем быть удовлетворены реализацией меморандума Россия - ООН, потому что конкретных результатов не получается, а получаются все те же трудности, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на заявления, что якобы сельскохозяйственный экспорт и экспорт удобрений под санкции не подпадает", - сказал Вершинин. "Мы ценим усилия, которые предпринимает генеральный секретарь ООН, и по его поручению предпринимает Гринспен, но нам нужны конкретные результаты, которые позволили бы сделать то, что закладывалось в первоначальных Стамбульских договоренностях", - сказал заместитель главы МИД. Речь идет о том, пояснил он, чтобы "незаконные санкции ни в коей мере не затрагивали вопросы продовольственной безопасности".

Реальная картина

На консультациях российская делегация "представила реальную картину" собеседникам из ООН. В частности, она заявила, что "страхование и перестрахование судов России по-прежнему осуществляется в санкционных условиях, а экспорт удобрений сталкивается с трудностями". Кроме того, не работает система оплаты за поставки российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, потому что Россельхозбанк "по-прежнему отключен от SWIFT". Российская делегация обратила внимание также на тот факт, что поставки запчастей для сельскохозяйственной техники "сталкиваются с трудностями из-за наличия односторонних санкций".

Незаконные односторонние санкции, которые ввели США, Евросоюз и в целом блок недружественных государств, затрагивают продовольствие. Налицо серьезный разрыв между заявлениями в западных столицах, которые утверждают, что не хотят затрагивать сельскохозяйственный экспорт и экспорт удобрений, и тем, что происходит на самом деле.

Вершинин напомнил, что меморандум Россия - ООН действует до 2025 года, тогда как другой документ из Стамбульских договоренностей - о черноморской инициативе и вывозе украинского зерна - "сейчас не работает, так как Россия вышла из него летом прошлого года". Состоявшиеся в Женеве консультации дали возможность обменяться мнениями о том, что можно сделать "для преодоления негативных тенденций" в интересах обеспечения международной мировой продовольственной безопасности. Замглавы российского внешнеполитического ведомства напомнил, что "без России, без ее производства сельхозпродукции и удобрений стабилизацию на мировом продовольственном рынке обеспечить невозможно".