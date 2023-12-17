NYT: покинувшие Россию западные компании потеряли более $103 млрд

Как отметила газета, президент РФ Владимир Путин смог "превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения"

НЬЮ-ЙОРК, 17 декабря. /ТАСС/. Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более $103 млрд с начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, западные компании, объявившие об уходе, заявили о потерях "на сумму более $103 млрд". Как отмечает издание, президент России Владимир Путин смог "превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения".

Аналитики предсказывали, что уход западных компаний "поможет задушить российскую экономику", отмечает издание. Но руководство России "имело другие планы" и превратило бойкот западных компаний в "удачу для государства".

При этом издание указало, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные миллиарды.

Ранее Путин заявил, что РФ потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Он согласился, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, заставило страну "включить мозги". Как отметил Путин, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.