В Башкирии заявили, что новая желдорога позволит доставлять титановую руду из Казахстана

Проект титанового кластера планируется создать на территории Казахстана для добычи и переработки руды

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Новая железная дорога "Сибай-Подольск-Новорудная", которая сократит расстояние до Казахстана на 250 км, позволит доставлять сырье для проекта титанового кластера Башкирской содовой компании (БСК), сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, отметив, что проект представили главе кабмина РФ Михаилу Мишустину на Международной выставке-форуме "Россия".

Стенд Республики Башкортостан на выставке посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ.

"Эта дорога позволит связать перерабатывающие предприятия с уникальными месторождениями с крупными запасами медно-цинковой руды. В том числе данная инфраструктура необходима для проекта Башкирской содовой компании по созданию титанового кластера на территории Казахстана - именно по новой железной дороге будет доставляться сырье в Стерлитамак", - написал Назаров.

Проект титанового кластера планируется создать на территории Казахстана для добычи и переработки руды. При этом ее часть будет направляться в виде сырья для БСК, отметил Назаров.

По количеству совместных проектов и мероприятий основным партнером для Башкирии является Белоруссия, по объему внешнего товарооборота - Казахстан, отметил Назаров.