Reuters: компания Mosaic изменила маршруты поставок из-за атак в Красном море

По данным агентства, теперь суда начнут проходить через мыс Доброй Надежды на юге Африки

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Американская компания по производству удобрений Mosaic вслед за французской транспортной группой CMA CGM изменила маршрут нескольких своих судов в связи с нападениями хуситов в Красном море.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, новый маршрут судов, направляющихся в США, будет проходить через мыс Доброй Надежды на юге Африки.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. После участившихся случаев нападения на суда несколько компаний, в том числе французская транспортная группа CMA CGM и датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.