В Хабаровском крае в 2024 году планируют выделить 20 млн рублей на развитие турбизнеса

Максимальный размер субсидии для одного заявителя составляет 3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят в 2024 году субсидию в размере 20 млн рублей на поддержку туристического бизнеса в регионе. Об этом ТАСС сообщила министр туризма региона Екатерина Пунтус.

"В 2024 году размер ежегодной субсидии на возмещение понесенных юрлицами и индивидуальными предпринимателями затрат на разработку и обустройство инфраструктуры туристских маршрутов составит 20 млн рублей", - сказала министр.

За счет денежной поддержки предприниматели могут компенсировать до 85% средств, которые были вложены в ремонт номерного фонда, изготовление и установку указателей, обустройство глэмпингов, покупку специального туристического снаряжения и оборудования. Кроме того, субсидия сможет частично покрыть расходы на классификацию гостиниц, закупку и установку противопожарного оборудования, а также инвентаря для пунктов проката. Ее максимальный размер для одного заявителя составляет 3 млн рублей.

Ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что в регионе растет турпоток. За январь - сентябрь количество поездок составило 993 тыс., по итогам года ожидается 1 млн туристов, что вдвое больше показателей 2022 года.