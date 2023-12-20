Министр шахт Намибии призвал пересмотреть ограничения G7 в отношении алмазов из РФ

По словам Тома Алвеендо, эти меры могут негативно сказаться на экономике стран Африки, где добываются алмазы

ХАРАРЕ, 20 декабря. /ТАСС/. Решение государств Группы семи (G7) ввести запрет на импорт добытых или обработанных в России алмазов следует пересмотреть. Об этом, как сообщает газета The Namibian, заявил министр шахт и энергетики Намибии Том Алвеендо.

По его словам, эти меры могут негативно сказаться на экономике стран Африки, где добываются алмазы. "Это подорвет наше суверенное право управлять торговлей нашими алмазами и приведет к различным блокировкам и задержкам, которые в конечном итоге выразятся в удорожании продукции", - сказал министр.

Ранее в декабре страны G7 объявили о введении ограничений на импорт добытых или обработанных в России алмазов к 1 января 2024 года, а к 1 марта ограничения должны вступить в силу и в отношении российских алмазов, которые обрабатывались в других странах. В совместном заявлении по итогам виртуальной встречи лидеры "семерки" договорились создать до 1 сентября 2024 года "надежный механизм" проверки и сертификации необработанных алмазов внутри G7. Они намерены также продолжить консультации с другими алмазодобывающими странами по вопросам имплементации санкций и мер контроля за их соблюдением.