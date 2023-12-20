В Коми более 70 объектов социальной инфраструктуры построили за три года

На эти цели направили более 17 млрд рублей из регионального бюджета

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 70 объектов здравоохранения, образования и культуры построили в Республике Коми за последние три года. В 2024 году планируется завершение строительства современной республиканской инфекционной больницы и начало реконструкции детской клинической больницы, сообщил глава региона Владимир Уйба в интервью ТАСС, которое записано в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"За последние три года мы построили 12 школ, 12 детских дошкольных учреждений и более 50 объектов здравоохранения, от ФАПов и амбулаторий до больших больниц. Сейчас, в конце года, сдаем больницу в селе Усть-Цильме. Это полномасштабная большая больница с хирургией, скорой помощью, с отделением диагностики и так далее. Для небольшой по населению нашей республики 50 объектов здравоохранения - это много", - отметил глава региона.

По его словам, в 2021-2022 годах в строительство вложили 8,8 млрд рублей из регионального бюджета, в 2023 году - 8,6 млрд. Еще большее количество объектов запланировано, отметил он. "В высокой степени готовности, в 2024 году будем сдавать уникальную больницу - это республиканская инфекционная больница с суперсовременными диагностическими блоками, с приемными отделениями. В 2024 году будем выходить на реконструкцию нашей детской республиканской клинической больницы, в 2025 году будем ее заканчивать. У нас сегодня большой портфель проектов, которые уже в заделе либо в ближайшее время будут на выходе из экспертизы", - сказал глава республики.

Запланировано строительство большого учебного комплекса - школы и детского сада - на 825 мест в селе Выльгорте. Сейчас проект на стадии свайного поля, в 2024 году планируется объект сдать. Уникальность его в том, что привлечена концессия со Сбербанком. Банк строит, передаст школу региону, выплаты по концессии начнутся с 2025 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.