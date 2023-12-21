Путин начал церемонию открытия дороги М-12 "Восток" до Казани

В церемонии также принимают участие вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов и дорожные строители

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проводит церемонию открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани. Помимо главы государства в ней принимают участие вице-премьер Марат Хуснуллин, главы регионов и дорожные строители.

Скоростная автомагистраль М-12 "Восток" является частью транспортного маршрута "Россия". Трасса от Москвы до Казани протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. От Москвы до Казани по М-12 "Восток" со скоростью 110 км/ч можно добраться за 6,5 часов. Через каждые 50-80 км на трассе расположены многофункциональные зоны. Планируется, что в 2024 году их число достигнет 32.

По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, новая автодорога позволит укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности. Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь отмечал, что открытие трассы позволит привлечь в столицу региона дополнительный миллион туристов. Также, по его словам, новая дорога окажет "кумулятивный эффект" на экономику расположенных рядом с ней городов. В частности, на 3 тыс. возрастет количество рабочих мест в строительной отрасли и на 15-20 тыс. - в смежных отраслях. Совокупный объем отгруженной продукции за время строительства дороги составит порядка 350-400 млрд рублей.