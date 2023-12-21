Путин заявил о рекордном количестве заасфальтированных дорог в 2023 году

По словам президента, "в регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил о рекордных показателях, достигнутых в 2023 году по строительству и реконструкции дорог в стране, в том числе в новых регионах.

"В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог", - сказал глава государства на церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани.

По словам Путина, "в регионах, включая Донбасс и Новороссию, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона". "Это рекордные объемы и весомый вклад в развитие дорожной сети нашей страны, в повышение качества жизни людей", - уверен президент.