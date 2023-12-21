Силуанов назвал устойчивым бюджет России на 2024-2026 годы

Он предусматривает дефицит 1% от ВВП

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сформированный бюджет РФ на следующую трехлетку устойчивый и предусматривает дефицит в минимальном размере - он составит 1% от ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Если мы говорим о макроэкономической стабильности, то это в первую очередь бюджет, это бюджетная сбалансированность, возможность выполнения бюджетом всех запланированных планов и решений, которые принимаются государством независимо от внешних факторов и воздействий. Именно такие принципы мы и заложили в бюджет на предстоящие три года. Хочу сказать, что бюджет устойчивый. Бюджет предусматривает минимальный размер дефицита - он менее 1% от валового внутреннего продукта. Начиная с 2025 года, предусматривает баланс доходов и расходов - расходов без учета процентных платежей", - сказал он.