В Архангельской области разработали отечественные детали для лесозаготовительного комбайна

Проводятся испытания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. В Архангельской области разработали три отечественных головки харвестера (лесозаготовительный комбайн), чтобы справиться с зависимостью предприятий в сфере лесопромышленного комплекса от импортного оборудования и деталей, сообщил в рамках Дней Архангельской области на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве губернатор региона Александр Цыбульский.

"Эта отрасль [лесопромышленный комплекс] за последние 20 лет стала критически зависимой от импорта - у нас не было ничего, начиная от химикатов, которые используются в целлюлозно-бумажной промышленности, заканчивая всей техникой, которая работает в лесу. Мы с советских времен не делали харвестерных головок. Сегодня три уже находятся на испытаниях, в следующем году выходят в серию", - отметил губернатор.

Цыбульский добавил, что в 2024 году изготовят и первый в современной истории региона отечественный форвардер (самоходная машина для сбора, сортировки и доставки леса). Его разработка находится на финальной стадии. "С советских времен никогда мы не делали своих форвардеров. Сейчас у нас заканчивается его разработка, в январе-феврале он выйдет в лес на опытные испытания. Если будет все хорошо, то к концу года тоже может встать в серию", - сказал он.

Еще одной разработкой в направлении импортозамещения стали валы для бумагоделательных машин, которые производят на предприятии в Северодвинске. По словам Цыбульского, в ближайшее время их начнут поставлять предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности.

День Архангельской области на ВДНХ

День Архангельской области на выставке-форуме "Россия" проходит 21 декабря. В программу мероприятий вошли презентация промышленного и туристического потенциала области, северных блюд, автограф-сессия космонавта Ивана Вагнера и различные мастер-классы.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.