Эксперты: ЕС ввел уголовную ответственность за обход санкций, чтобы мешать обмену активами

Участники финансового рынка отмечают, что сделки все же могут состояться при отсутствии рестрикций у владельцев активов, а также минуя попавшую под ограничения инфраструктуру

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Введение Европейским советом (ЕС) совместно с Европарламентом закона, который вводит уголовную ответственность за пособничество и обход санкций, направлено на то, чтобы затруднить обмен замороженными иностранными активами на средства со счетов типа "С". Об этом ТАСС рассказал источник на финансовом рынке. При этом эксперты и участники рынка отмечают, что такие сделки могут состояться - при условии отсутствия санкций у владеющих активами лиц, а также в обход попавшей под ограничения инфраструктуры.

Ранее Евросоюз совместно с Европарламентом согласовал закон об уголовной ответственности за помощь в обходе санкций. В их число входит ведение сделок с находящимися под санкциями государством или организациями, а также предоставление финуслуг или осуществление ограниченной или запрещенной финансовой деятельности.

Как сообщают собеседники агентства, иностранные инвесторы могут побояться принимать на себя риск участия в обмене замороженными активами из-за опасений уголовной ответственности. "Понятно, что зачет активов, который оформлен указом президента, решением ЦБ, и который скоро примет правкомиссия, о том, что российские граждане с небольшими счетами смогут продать свои замороженные активы, снижает арестованную массу. И 12-й пакет [санкций] ЕС блокирует возможность - как для иностранных инвесторов использовать свои рубли, так и для российских граждан освободить свои активы. Очевидно, что контрмеры введены для того, чтобы граждане не получили свои деньги", - пояснил ТАСС источник на финансовом рынке.

То, что уголовная ответственность может помешать обмену, не исключил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Конечно, может и мешает. Хотя экономический интерес и желание снизить потери тоже играют свою роль", - сказал он корреспонденту агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Разблокировка в обход санкций

Аксаков предположил, что обмен заблокированными активами может происходить при помощи сторонних партнеров. "Любое действие имеет противодействие, например, возможность использовать партнеров из стран, не включившихся в санкционную войну. Жизнь уже показала, что стратегически, да и тактически, санкции бесполезны, они работают против тех, кто их ввел, так как подрывают доверие к ним как к надежным экономическим партнерам", - заключил он. Другой собеседник ТАСС подчеркнул, что обмен возможен только в случае, если ЦБ РФ, Минфин и правительство найдут технологию в обход подсанкционной инфраструктуры.

Иностранцы из-за опасений также могут потребовать внедрения процедуры проверки, что участвующие в обмене лица не находятся в санкционных списках. "Освобождение от блокировки возможно при наличии доказательств того, что российские инвесторы, у которых активы будут приобретены, под санкциями не находятся. Думаю, [в таком случае] это не будет нарушением санкций и не будет предполагать уголовной ответственности", - рассказал агентству глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

При этом представители брокеров рассказали, что процедуры проверки клиентов на нахождение в санкционных списках были релевантны еще задолго до 2022 года. "Это давний жесткий комплаенс. Как российские, так и иностранные брокеры вводят ограничения на попадающих под санкции лиц", - сказал собеседник ТАСС. В частности, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов пояснил, что такие клиенты в принципе не могут торговать через "Финам", так как с ними не заключаются договоры на обслуживание.

Он также отметил, что ответственность за обход санкций была предусмотрена еще до 12-го пакета. "В этом плане последний пакет мало что меняет в плане обмена, так как еще ранее было понятно, что если иностранная сторона захочет провести обмен, такая компания должна будет получить разрешение от своего регулятора, чтобы избежать риска попадания под вторичные санкции", - сообщил он.

Об обмене активами

Ранее президент России Владимир Путин издал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" в целях обмена замороженными иностранными активами. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа "С". При этом стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, ограничена суммой в 100 тыс. рублей. Министр финансов России Антон Силуанов 21 декабря заявил, что в рамках механизма обмена замороженными активами вернуть свои вложения смогут около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона пострадавших граждан.