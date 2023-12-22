В Хабаровском крае планируют наладить производство извести для нужд металлургии

Вещество закупают у других компаний

ХАБАРОВСК, 22 декабря. /ТАСС/. Производство извести планируют наладить в Хабаровском крае для нужд единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь" (город Комсомольск-на-Амуре) для оптимизации работы предприятия. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли региона Евгений Романов.

"Завод использует известь в производственном процессе. Для того чтобы оптимизировать работу, нужно развить собственное производство извести. Совместно с Минприроды мы сейчас помогаем предприятию эту проблему решить", - сказал Романов. Предприятие начнет осваивать собственный карьер.

В настоящее время известь закупается у других компаний. Та, что выпускается в непосредственной близости, не отвечает требованиям к качеству. Вещество везут с западных регионов страны, на что накладываются проблемы с логистикой и общее удорожание процессов по выпуску прокатной стали. "Это неоптимальные издержки. Реализовать проект планируется в начале 2024 года", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что "Амурсталь" по итогам года увеличит выпуск продукции на 30%, ожидается, что производство вырастет до 900 тыс. тонн. На будущий год в черной металлургии объем производства будет сохраняться на уровне 101% к 2023 году.

Модернизация производства

На предприятии идет модернизация. Так, улучшена работа нагревательной печи мелкосортно-проволочного стана, обеспечено автоматическое управление процессом нагрева заготовок, что позволило достичь экономии газа до 20% и повысить производительность печи при прокатке высокопроизводительных профилей, уточнил Романов. Был капитально отремонтирован электросталеплавильный цех, введено оборудование для центральной заводской лаборатории.

"Учитывая стабильный рост основных финансово-экономических показателей в черной металлургии, министерство рассчитывает, что "Амурсталь" продолжит реализацию мероприятий программы развития металлургического комплекса, предусматривающую наращивание объемов производства, а также проведение поэтапной модернизации основных фондов, ориентированной на повышение качества выпускаемой продукции и расширение ее номенклатуры", - сказал министр.

Так, на заводе рассматривают возможность выпуска нового для предприятия передела - катного листа. Такой лист может использоваться при производстве стальной трубы, в том числе для газовой отрасли.