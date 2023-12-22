В Подмосковье планируется создать индустриальный парк с китайскими инвесторами

Сейчас на долю китайских инвесторов приходится порядка 25 млрд рублей инвестиций

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области совместно с китайскими инвесторами планируют создать на территории региона индустриальный парк, в настоящее время ведутся работы по подбору участка. Об этом в интервью ТАСС сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Планируем создание совместного с китайскими инвесторами индустриального парка. Уже ведем работу по подбору участка и планируем подписание", - сообщила зампред.

Она подчеркнула, что сейчас на долю китайских инвесторов приходится порядка 25 млрд рублей инвестиций. Большинство китайских компаний расположены в бизнес-парке "Гринвуд" в Красногорске. Зиновьева пояснила, что "Гринвуд" является частью госкорпорации China Chengtong Holding Group Ltd. С руководством корпорации в ходе визита подмосковной делегации в Китай в октябре текущего года обсуждалась совместная работа по привлечению китайских инвесторов в регион.

Помимо этого, Зиновьева рассказала, что с китайскими партнерами реализуются проекты в части логистики. "Liaoning Port Group создал в Подмосковье совместно с ОАО "РЖД Терминал" терминально-логистический комплекс "Белый раст". Проект колоссальный: фактические инвестиции уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объем - 24 млрд рублей. Уже запущен первый пусковой комплекс логистического центра, ввод объектов второй очереди увеличит пропускную способность в 2,6 раза. В будущем этот хаб - главный мост для подмосковных экспортеров в КНР", - отметила зампред.