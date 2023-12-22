Прилет осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово ввел частичные ограничения на вылет самолетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены частичные ограничения на вылет. Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Московской области.