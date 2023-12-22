Голикова прогнозирует увеличение числа рабочих мест в экономике РФ к 2030 году на 2,4 млн

По словам вице-премьера, это значит, что "мы развиваемся, что задачи, которые поставлены президентом, по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии реализации"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Количество рабочих мест в экономике России к 2030 году увеличится на 2,4 млн. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на международной выставке-форуме "Россия".

"Мы видим, что сегодня рабочие профессии получают абсолютный приоритет, потому что количество рабочих мест, которое возрастет у нас к 2030 году, уже сейчас оценивается в 2,4 млн. Это значит, что мы развиваемся, что задачи, которые поставлены президентом, по обеспечению технологического суверенитета РФ находится на стадии реализации", - сказала она.

В режиме телемоста в координационном центре правительства РФ на ВДНХ пять регионов представили Голиковой и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову свои заявки на конкурс "Лучший по профессии" в 2024 году. Столицами конкурса станут Санкт-Петербург, Татарстан, Чувашия, Пензенская и Самарская области.

"Конкурсу 12 лет, традиционно мы утверждаем пять номинаций для проведения конкурса и пять федеральных столиц", - отметил Котяков. По его словам, Минтруд на выставке-форуме "Россия" с 12 марта по 12 апреля проведет фестиваль профессий.