В Петербурге выпустят 10 тыс. автомобилей до конца 2023 года

Губернатор города Александр Беглов рассказал, что также готовится выпуск электромобилей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга надеются на возрождение автопрома в городе. До конца 2023 года планируется выпустить 10 тыс. автомобилей, сообщил губернатор города Александр Беглов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы возрождаем петербургский автопром. До конца года с конвейеров сойдут 10 тыс. автомобилей Lada. Готовится выпуск российских электромобилей", - сказал он.

"Автоваз" 17 июня перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Это пока единственная площадка в Петербурге, на которой возобновилось производство автомобилей. Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Однако 19 декабря стало известно, что совет директоров южнокорейской Hyundai Motor согласовал план продажи завода в Петербурге российской компании "Арт-финанс". Сделка находится на финальной стадии согласования, сообщали ТАСС в пресс-службе компании.

Что касается третьей площадки, то бывший завод Toyota перешел под управление концерна ВКО "Алмаз-антей", с 2026 года там планируется запуск производства электромобилей E-Neva.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.