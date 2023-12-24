В Калининградской области ожидают увеличение инвестиций на 20% по итогам 2023 года

В первом полугодии прирост вложений в экономику региона составил около 45%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. В Калининградской области ожидают рост инвестиций на уровне 20% по итогам 2023 года. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Антон Алиханов в рамках дня Калининградской области на Международной выставке-форуме "Россия".

"В этом году, я думаю, мы процентов 20% к предыдущему году по объему инвестиций точно прибавим", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, какой будет динамика роста объема инвестиций в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Губернатор добавил, что в первом полугодии 2023 года рост инвестиций составил около 45% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Такую динамику он связал с уходом части иностранных игроков с рынка в 2022 году. "Я думаю, что это характерно для всей страны, огромный объем импорта выпал с рынка. Надо занимать это место, но с прицелом на то, что эти предприятия должны и внутренний рынок обслужить, наполнить его. Ну и, конечно, они должны иметь потенциал к выходу на экспортные рынки", - сказал губернатор.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.