Акции СПб-биржи на Санкт-Петербургской бирже росли более чем на 7%

Положительная динамика отмечена после того, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подпавшая под санкции СПб-биржа продолжит работу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций СПб-биржи на Санкт-Петербургской бирже росла более чем на 7%, свидетельствуют данные торговой площадки. Положительная динамика отмечена после того, как глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК высказала уверенность, что подпавшая под санкции СПб-биржа адаптируется и продолжит работу.

По данным на 10:00 мск, акции СПб-биржи росли на 7,04%, до 85,5 рубля.

К 11:40 мск бумаги СПб-биржи на Санкт-Петербургской бирже замедлили рост до 83,5 рубля за акцию (+5,03%). В то же время на Московской бирже акции торговались на уровне 82,7 рубля (+4,03%).

2 ноября OFAC, управление по контролю за иностранными активами Минфина США, ввело санкции против СПб-биржи. В результате иностранные контрагенты СПб-биржи приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.