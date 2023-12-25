Песков не стал комментировать ситуацию вокруг "Арктик СПГ - 2"

Пресс-секретарь президента РФ рекомендовал обратиться в компанию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал рассуждать о том, как заморозка участия иностранных инвесторов в "Арктик СПГ - 2" может отразиться на реализации этого проекта и на планах Москвы увеличивать долю на глобальном рынке сжиженного природного газа.

"Вряд ли мы что-то можем говорить от лица коммерческого проекта. Тем более международного. И не будем этого делать. Поэтому рекомендуем обратиться в компанию", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Компания планировала запустить проект в конце 2023 года - начале 2024 года.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что иностранные акционеры объявили форс-мажор по участию в проекте. Это, по данным издания, может привести к тому, что "Арктик СПГ - 2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз газа, а "Новатэк" будет финансировать проект самостоятельно.