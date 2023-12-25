Саммит в Петербурге, беспорядки в Белграде и новогоднее обращение. Темы брифинга Пескова

Новый год и Рождество

Мероприятия президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, беспорядки в Белграде, а также новогоднее обращение главы государства стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Санкт-Петербурге. Скоро он в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова примет участие в церемонии подъема флага на фрегате "Адмирал Головко", а затем - по видео-конференц-связи - на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин".

Позже состоится саммит ЕАЭС в узком и расширенном составах, "будут подписаны документы". У Путина и премьера Армении Никола Пашиняна "будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах" мероприятий.

О беспорядках в Сербии

На прошедших в Сербии выборах были "наблюдатели, которые не фиксировали каких-либо нарушений". Поэтому в вопросе волнений в Белграде "налицо процессы, попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать" беспорядки.

В Кремле не сомневаются, что "руководство республики обеспечит законность в стране", а "в Сербии есть законное легитимное руководство". "Все, что происходит, это исключительно внутреннее дело Сербии". "Не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела", в особенности союзной Сербии, "очень бережно относимся к нашим отношениям".

Сотрудничество России и Сербии "имеет очень широкую перспективу в самых различных областях", в том числе по линии спецслужб.

О новогоднем поздравлении