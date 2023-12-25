Доходы Хабаровского края за три года выросли на 45%

Губернатор региона Михаил Дегтярев отметил, что достигнутые показатели стали результатом политики президента РФ Владимира Путина и работы правительства

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Хабаровского края по итогам 2023 года увеличится до 116 млрд рублей. За три года рост составил 45%, сообщил в интервью ТАСС губернатор Михаил Дегтярев.

"Однозначно можно сказать, что 2023 год - это год развития, год роста. Только за девять месяцев доходную часть [краевого бюджета] мы увеличили почти на 14 млрд рублей, а если брать показатели за три года, то [она выросла] на 45%. В 2020 году мы зарабатывали 79 млрд, а в этом выйдем примерно на 115-116 млрд рублей. Хорошие цифры", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что достигнутые показатели стали результатом политики президента РФ Владимира Путина и работы правительства России. Поспособствовала и отдельная программа развития Дальнего Востока, а также принятые меры господдержки для бизнеса.

Губернатор добавил, что все реализующиеся в регионе крупные проекты находятся в высокой степени готовности. Это Малмыжский горно-обогатительный комбинат по производству концентрата меди, Тихоокеанская железная дорога, по которой грузы будут доставляться с Эльгинского угольного месторождения в Якутии на берег Охотского моря в Хабаровском крае, новый порт Эльга в районе мыса Манорский.

"Отмечу наши золотодобывающие предприятия. Мы в прошлом году поставили рекорд с советских времен, столько вообще не добывали прежде - 28 тонн драгметалла. В этом году выйдем на такие же цифры. Началось строительство крупного металлургического завода по выплавке металлического олова. А руду мы практически всю добываем на своей территории, в Хабаровском крае, часть - на Чукотке. То есть все предприятия демонстрируют большой рост, все инвестиционные проекты в стадии реализации, ничего не заморожено, только новые и новые инвестиции", - отметил Дегтярев.