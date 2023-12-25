Акции "Яндекса" на Мосбирже росли почти на 7%

ЦБ ранее сообщил о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типов "А" и "Б" международной компании акционерного общества "Яндекс", учрежденной в Калининградской области

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла почти на 7%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на фоне сообщения Банка России о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных акций типов "А" и "Б" международной компании акционерного общества "Яндекс", учрежденной в Калининградской области.

По данным на 15:36 мск, акции "Яндекса" поднимались на 6,97%, до 2 455,8 рубля за бумагу. К 15:56 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 413,6 рубля за бумагу (+5,13%).

Компании еще не присвоены ОГРН и ИНН. В "Яндексе" ТАСС подтвердили, что находятся в процессе регистрации новой компании в Калининградской области. IТ-гигант продолжает готовиться к реструктуризации, а выпуск акций - стандартная практика при создании акционерного общества, указали в компании.

ЦБ, в свою очередь, напомнил, что решение о госрегистрации выпусков акций вступает в силу с даты государственной регистрации МКАО "Яндекс".