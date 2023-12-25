Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже росли более чем на 4,5%

Котировки пошли вверх на сообщении о публикации отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета за девять месяцев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" на Московской бирже росли более чем на 4,5%, обыкновенные - более чем на 1,5%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх на сообщении о публикации отчета компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за девять месяцев 2023 года.

По данным биржи на 17:25 мск, "префы" "Сургутнефтегаза" прибавляли 4,52%, поднимаясь до 59,42 рубля за бумагу, к 17:50 мск акции замедлили рост и находились на отметке в 58,06 рубля (+2,13%).

По данным на 17:27 мск, обыкновенные акции торговались на уровне 28 рублей (+1,67%) за бумагу, к 17:50 мск акции перешли к снижению и находились на отметке в 27,52 рубля (-0,05%).