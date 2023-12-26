Интерес иностранных инвесторов к Амурской области за 2023 год вырос втрое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Почти 20 обращений от иностранных инвесторов поступило в Амурскую область в 2023 году, что в три раза больше прошлого года. Об этом сообщила ТАСС директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

"Интерес потенциальных иностранных инвесторов к Приамурью растет. По итогам 2023 года в Агентство Амурской области по привлечению инвестиций от них поступило 19 обращений. Это в три раза больше, чем в прошлом году", - сказали в ведомстве.

Она дополнила, что большинство обращений поступило из Китая, в том числе из его удаленных регионов, например с острова Хайнань и из Гонконга. Также поступали обращения из Малайзии и Сингапура. По словам Темченко, это подчеркивает интерес к области со стороны инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Также директор Агентства сообщила, что интерес иностранных инвесторов к Приамурью обусловлен тем, что здесь действует широкий спектр региональных преференций и льгот, а также преференциальный режим территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Кроме того, с учетом разворота страны на Восток, у Приамурья, благодаря в том числе и его географическому положению, расширились возможности.

Приоритетные направления, которые интересуют иностранных инвесторов в Приамурье, помимо торговли, - добыча полезных ископаемых и создание на их базе производств, а также переработка сельхозпродукции. Например, ранее состоялись переговоры о перспективах сотрудничества с Приамурьем корпорации "Бэйдахуан групп" в сфере сельского хозяйства. В ходе встречи обсуждалась возможность транспортировки сельхозпродукции, производства и переработки картофеля и молока.

По всем обращениям сотрудниками агентства была оперативно налажена связь с представителями иностранных компаний и проведены консультации. В основном предоставлена информация об инвестиционном потенциале области, преференциальным режимам и мерам поддержки.