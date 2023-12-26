Россия в 2023 году уже закупила в интервенционный фонд более 200 тыс. тонн зерна

Последние в 2023 году торги пройдут 29 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ) в интервенционный фонд РФ в 2023 году к настоящему времени превысил 200 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз России.

"Сегодня на бирже приобретено 18 360 тонн зерна. Закупили его у аграриев из Башкирии, Оренбургской, Ульяновской, Курганской, Омской и Московской областей. Итого за этот год закуплено уже 206 550 тонн зерновых", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.

Как отмечается в сообщении, последние в этом году торги пройдут 29 декабря. Затем они возобновятся с 9 января 2023 года.

Ранее министр сельского хозяйства РФ России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз планирует в конце 2023 года запустить закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. Он отмечал, что мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.