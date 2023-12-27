В Забайкалье в 2024 году четыре авиакомпании предоставят субсидируемые авиамаршруты

Среди них - "Уральские авиалинии", S7 Airlines, NordStar и iFly

ТАСС, 27 декабря. Четыре авиакомпании смогут предоставить субсидируемые авиамаршруты для жителей Забайкальского края, которые планируют поездки за пределы Дальнего Востока в 2024 году. Об этом сообщили в краевом правительстве.

"В предстоящем году по субсидированным тарифам Забайкальцы за пределы ДФО смогут путешествовать с "Уральскими авиалиниями", S7 Airlines, NordStar и iFly. Для граждан с пропиской на Дальнем Востоке доступны билеты в Москву и Санкт-Петербург. Размер специального тарифа - 9,2 тыс. рублей", - приводятся слова руководителя краевого Минстроя Вадима Решетника.

Также в продаже будут билеты для молодежи до 23 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, а также для инвалидов и многодетных семей. При этом размер специального тарифа зависит от направления. Билеты в Екатеринбург можно приобрести за 5 тыс. рублей, в Новосибирск - за 3 тыс. рублей, в Москву - за 6,2 тыс. рублей, в Санкт-Петербург - за 8,7 тыс. рублей и в Сочи - за 9,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания iFly открыла продажу билетов на регулярные ежедневные прямые рейсы по направлению Чита - Москва. Полетная программа стартует в апреле 2024 года. Кроме того, 27 мая снова запускает прямые рейсы из Читы в Сочи и Санкт-Петербург. Частота рейсов по сравнению с летней программой этого года увеличивается. Полеты будут выполняться два раза в неделю. Билеты уже в продаже.