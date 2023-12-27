Автономная навигация парома Генерал Черняховский на линии с Калининградом работает штатно

Как сообщили в Росморпорте, "Генерал Черняховский" вышел из морского порта Усть-Луга и находится в международных водах Балтийского моря

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Экопаромы "Генерал Черняховский" и "Маршал Рокоссовский", вышедшие из морского порта Усть-Луга, в автономном режиме прошли большую часть пути - около 500 морских миль. Системы автономной навигации функционируют в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росморпорта.

"Сейчас оба парома ведут непрерывную работу на линии Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград, в том числе в режиме дистанционного управления. Паром "Маршал Рокоссовский" в настоящий момент заходит в морской порт Калининград, а "Генерал Черняховский" вышел из морского порта Усть-Луга и находится в международных водах Балтийского моря. Системы автономной навигации функционируют в штатном режиме", - заявили в пресс-службе предприятия.

Первым в стране морским судном, приступившим к коммерческой работе в автономном режиме, стал паром "Генерал Черняховский" ФГУП "Росморпорт", который 19 декабря вышел из морского порта Усть-Луга и в формате онлайн-трансляции в рамках форума "Цифровая транспортация" продемонстрировал возможности движения с применением средств а-Навигации. "Маршал Рокоссовский" вышел из морского порта Усть-Луга на следующий день, 20 декабря, и, равно как и "Генерал Черняховский", прошел большую часть пути - около 500 морских миль - в режиме дистанционного управления, отмечается в сообщении.