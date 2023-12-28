Red Wings намерена восстановить летную годность самолетов Ту-204

По словам замгендиректора по управлению флотом авиакомпании Екатерины Рухловлой, Ту-204 находится в собственности лизингодателя ИФК

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует восстановить летную годность нескольких самолетов Ту-204. Об этом журналистам сообщила заместитель генерального директора по управлению флотом Red Wings Екатерина Рухлова.

"У нас заканчивается мероприятие по восстановлению летной годности самолета Ту-204, который находится на этих работах в Казани, - сказала она. - Мы рассчитываем получить этот самолет в январе и <…> начинаем коммерческую эксплуатацию с пассажирами с февраля 2024 года".

Рухлова добавила, что самолет Ту-204 также находится в собственности лизингодателя ИФК.

Ранее компания приняла в парк восстановленный самолет Ту-214.