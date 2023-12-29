РБК: Олег Тишаков будет назначен исполняющим обязанности гендиректора НСПК

Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев назвал свое решение покинуть пост продуманным и взвешенным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Руководитель организационно-правового департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) и член правления Олег Тишаков будет назначен исполняющим обязанности генерального директора. Об этом в интервью телеканалу РБК сообщил глава НСПК Владимир Комлев, который покидает свой пост с 1 января 2024 года.

"Наверно, оно [решение об уходе], действительно, было несколько неожиданным именно для рынка. Но на самом деле решение вполне продуманное, взвешенное, согласованное совместно с акционером. Все-таки срок достаточно большой. Почти десять лет я с первого дня трудился в НСПК, многое сделано. Видимо, пришла пора двигаться куда-то дальше. Здесь действительно нормальное, продуманное, взвешенное решение", - отметил Комлев.

Он также добавил, что исполняющим обязанности генерального директора будет назначен "человек, который тоже с первого дня практически работает в НСПК" - Тишаков. "Прекрасно знает все нюансы - от организационно-правовых, разумеется, до технологий и взаимодействия с партнерами. А вот кто придет уже полноценным генеральным директором новым на смену мне, я пока не знаю", - отметил Комлев.

18 декабря НСПК сообщила ТАСС о том, что Комлев с 1 января 2024 года покинет свой пост. В Банке России в свою очередь отметили, что Комлев непосредственно участвовал в развитии национальной платежной инфраструктуры. "Под его руководством были созданы АО "НСПК" и платежная система "Мир", которые позволяют нашим гражданам свободно пользоваться картами внутри России. Большой вклад Владимир Комлев внес и в развитие Системы быстрых платежей. Мы благодарны Владимиру Комлеву за его работу", - сообщили в ЦБ РФ.