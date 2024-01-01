Бразилия присоединилась к сотрудничеству с ОПЕК+

Страна пока не намерена поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бразилия с января 2024 года присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+. При этом страна пока не собирается поддерживать усилия альянса по сокращению добычи нефти.

О том, что ОПЕК+ пополнится новым участником, стало известно после встречи альянса 30 ноября 2023 года. Из итогового коммюнике следует, что с января Бразилия присоединяется к Хартии сотрудничества ОПЕК+. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи отмечал, что эти намерения подтвердил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Силвейра де Оливейра, который принял участие в онлайн-заседании ОПЕК+.

Однако представители бразильской нефтяной отрасли, а также президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявляли, что Бразилия пока не планирует становиться полноценным членом ОПЕК+ и присоединяться к сделке по сокращению добычи нефти.

Так, бразильский президент говорил, что страна стремится участвовать в ОПЕК+ только в качестве наблюдателя и никогда не присоединится к альянсу в качестве полноправного члена. А генеральный директор бразильской национальной нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поль Пратес, в свою очередь, отмечал, что Бразилия все же присоединится к ОПЕК+, но не будет сокращать объемы добычи нефти.

В самом ОПЕК+ не приводили подробностей условий, на которых Бразилия будет участвовать в Хартии сотрудничества альянса.

Согласно данным ОПЕК, в 2022 году Бразилия занимала седьмое место по объему добычи нефти в мире с производством на уровне 3,022 млн баррелей в сутки.