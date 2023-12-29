Россия в 2023 году закупила в интервенционный фонд более 260 тыс. тонн зерна

Из них около 240 тыс. тонн пшеницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже в интервенционный фонд РФ в 2023 году к настоящему времени составил 260,145 тыс. тонн, сообщил Минсельхоз РФ.

"В этом году в госфонд закуплено более четверти миллиона тонн зерна. За 15 дней торгов приобретено 260 145 тонн зерновых: 135 135 тонн пшеницы третьего класса, 105 975 тонн пшеницы четвертого класса, 19 035 тонн ржи", - говорится в официальном Telegram-канале министерства.

В сообщении отмечается, что следующие торги пройдут 9 января 2024 года.

Ранее министр сельского хозяйства РФ России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз планирует закупочные интервенции на рынке зерна объемом до 2 млн тонн. Он отмечал, что мировые цены на зерновые культуры и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен.