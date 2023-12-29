В России зарплаты чиновников в 2022 году сравнялись со средней по экономике

Они составили 72,9 тыс. рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих по итогам 2022 года увеличилась на 9,4% и составила 72,9 тыс. рублей. Это следует из данных Росстата, опубликованных на официальном сайте статистического ведомства.

При этом, согласно ранее опубликованным материалам статистического ведомства, средняя номинальная начисленная зарплата работников крупных и средних предприятий в 2022 году также составила 72,9 тыс. рублей (рост на 13,4% по сравнению с 2021 годом).

Из документов Росстата следует, что средняя начисленная заработная плата гражданских и муниципальных служащих всех ветвей власти и всех уровней (федеральный, региональный и муниципальный) в 2022 году составила 72,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 9,4%.

Таким образом, в среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих оказалась примерно равна средней по экономике - 72,9 тыс. рублей. Однако темпы роста зарплат у гражданских служащих ниже - 9,4%, чем у работников крупных и средних предприятий - 13,4%.

Согласно материалам Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата у служащих в госорганах Российской Федерации составила в 2022 году 79,8 тыс. рублей, в государственных органах субъектов РФ - 91,1 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих составила при этом 58,3 тыс. рублей. На региональном уровне в целом по России заработная плата гражданских служащих выше на 42% в органах исполнительной власти субъектов по сравнению с территориальными органами.

Численность госслужащих

По данным Росстата, численность государственных и муниципальных служащих в госорганах как федеральных, так и органов местного самоуправления на конец 2022 года составила 921,2 тыс. человек, штаты этих должностей были укомплектованы на 91,5%.

Как следует из статистики, наименьшую по численности группу гражданских служащих составляют гражданские служащие центральных аппаратов федеральных государственных органов. По данным на конец 2022 года она составила 40,7 тыс. человек или 6,4% от общей численности гражданских служащих.