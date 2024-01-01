В Запорожской области начали действовать новые законы о региональных налогах

Они вступили в силу с 1 января 2024 года

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Новые законы Запорожской области, которые устанавливают размер ставки налогов, собираемых субъектами РФ, вступили в силу с 1 января 2024 года. Пакет нормативных актов принял в ноябре прошлого года первый созыв Законодательного собрания Запорожской области, избранный после вхождения региона в состав России.

Согласно закону Запорожской области "О транспортном налоге" в 2024 году от уплаты налога освобождены физические лица, имеющие зарегистрированные в РФ транспортные средства, а также организации с принадлежащими им и зарегистрированными в России транспортными средствами, кроме грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 155 лошадиных сил, воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов. Полностью освобождены от транспортного налога за исключением воздушных транспортных средств, яхт и парусно-моторных судов кавалеры высших орденов, ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также участники специальной военной операции. Льгота во всех случаях распространяется только на одно транспортное средство. Для иных случаев в регионе до 2026 года будет действовать сниженная ставка налога, устанавливаемая в зависимости от мощности двигателя или иных параметров транспортного средства.

При применении упрощенной системы налогообложения на территории Запорожской области ставка налога при обложении только доходов составляет 2%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, - 5%.

В соответствии с новым региональным законом ставка единого сельскохозяйственного налога для компаний с основным направлением деятельности "Животноводство" устанавливается на уровне 0,5%, для остальных плательщиков - 2%.

Закон "О налоге на имущество организаций" устанавливает ставку налога на уровне 1,5%, для объектов в собственности с кадастровой стоимостью менее 300 млн рублей налоговая ставка устанавливается в размере 0,3%. От уплаты налога освобождены органы власти и местного самоуправления Запорожской области, подведомственные им учреждения, памятники истории и культуры, автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные сооружения, а также собственники объектов инженерной инфраструктуры, которые содержатся за счет регионального или муниципального бюджетов.

Как сообщил в декабре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, жители региона в 2024 году не будут платить налог на имущество физических лиц, который относится к ведению региональных властей.