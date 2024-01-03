Мантуров: обрабатывающая промышленность покажет рост не менее 7% по итогам 2023 года

По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в ноябре 2023 года увеличился на 4,3% по сравнению с ноябрем 2022 года

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Обрабатывающая промышленность по итогам 2023 года выросла не менее чем на 7%. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"С учетом тех показателей, которые мы видим по результатам 11 месяцев, а это 7,5% рост по обрабатывающей промышленности, у меня есть уверенность говорить о том, что год мы закончим с показателями не меньше чем 7%", - сказал он.

По данным Росстата, объем промышленного производства в РФ в ноябре 2023 года увеличился на 4,3% по сравнению с ноябрем 2022 года, за 11 месяцев 2023 года показатель вырос на 3,6% в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях выросло на 8,1% в ноябре (за 11 месяцев - на 7,5%).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 4 января в 00:00 мск.