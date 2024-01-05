Пушилин сообщил, что 20 предприятий стали участниками СЭЗ в ДНР

Глава республики также сообщил, что еще 165 субъектов хозяйствования еще рассматривают эту возможность

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. 20 предприятий стали участниками свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), 165 субъектов хозяйствования еще рассматривают эту возможность. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин на открытии Дня ДНР на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"20 предприятий на сегодняшний день уже приобрели статус участника. Планируемый объем инвестиций участников более 8 млрд рублей", - сказал он, отметив, что еще 165 субъектов хозяйствования рассматривают возможность стать участниками СЭЗ.

СЭЗ на территории новых регионов создана 24 июня, она будет работать до 31 января 2050 года, этот срок может быть продлен или прекращен досрочно. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, иные меры.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.