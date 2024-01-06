Почта России и ДВЖД планируют утроить объем провозных мощностей из Китая

Действует железнодорожная доставка почтово-багажными вагонами из Хуньчуня в Уссурийск

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Почта России совместно с Дальневосточной железной дорогой (ДВЖД) планируют в три раза нарастить провозные мощности для грузов, которые направляются из Китая через Приморье. Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона "Дальний Восток" Почты России Александр Трындин.

"Мы взаимодействуем с китайским почтовым оператором, на сегодняшний день запущена железнодорожная доставка почтово-багажными вагонами из Хуньчуня (город в провинции Цзилинь на стыке госграницы КНР, РФ и КНДР) в Уссурийск. Планируется расширение провозных мощностей между Хуньчунем и Уссурийском, а часть грузов уйдет во Владивосток и останется в Приморском крае. Часть двинется по маршруту в сторону Новосибирска. На этапе старта увеличение провозных мощностей планируется втрое", - сказал Трындин.

Он отметил, что объемы загрузки этого направления будут продолжаться и далее.

В 2023 году состоялся запуск почтово-багажных перевозок между Уссурийском и Хуньчунем (расстояние по прямой - 170 км) три раза в неделю. Маршрут стал альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам. Сообщалось, что скорость доставки отправлений из Китая для получателей из Сибири и Дальнего Востока сократится на пять-семь дней, а стоимость - на треть.