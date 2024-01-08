На Украине за год некоторые продукты "борщевого набора" подорожали на 20%

Цены, в частности, продолжат расти из-за девальвации национальной валюты, передает РБК-Украина

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Цены на некоторые продукты "борщевого набора" в январе 2024 года на Украине выросли на 20% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его данным, в настоящее время на Украине свекла и капуста стоят 10-11 гривен ($0,26-0,28) за килограмм, что на 20% дороже, чем в январе 2023 года. Больше всего - в 3,5 раза - выросла цена на картофель. В супермаркетах его можно приобрести за 20,89-23,9 гривен ($0,54-0,68) за килограмм, годом ранее - за 9,76 гривен ($0,26 по действовавшему тогда курсу). Существенно увеличилась стоимость килограмма свинины - со 197 гривен ($5,38 по действовавшему тогда курсу) до 243 гривен ($6,38).

По мнению агентства, цены на продукты питания продолжат расти в текущем году из-за девальвации национальной валюты, так как Украина импортирует определенные виды овощей из других стран. Среди причин подорожания называется также повышение стоимости импортных удобрений и прочих материалов, используемых аграриями, увеличение тарифов на электроэнергию для производителей и цен на горючее.