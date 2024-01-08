Глава Севастополя представил новые морские беспилотники на выставке-форуме "Россия"

Михаил Развожаев отметил также перспективы развития Севастопольского морского завода

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Новые беспилотные аппараты "Сарган" и "Стрекозу", разработанные в центре "Мореагробиотех", представил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на открытии Дня Севастополя в ходе выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Научный образовательный центр мирового уровня "Мореагробиотех", который мы вместе создали с Республикой Крым, сегодня мы здесь активно занимаемся разработкой беспилотных технологий. <...> Сосредоточились на морских беспилотных аппаратах. Здесь вы видите "Сарган" и "Стрекозу" - это два беспилотных аппарата, которые в лабораториях университета разрабатываются. Конечно, мы хотим, чтобы наши морские беспилотники севастопольские потом пополнили наш флот, выполняя специальные задачи, и решали гражданские задачи", - сказал он.

Развожаев отметил также перспективы развития Севастопольского морского завода (Севморзавода) - крупнейшего предприятия судоремонта и судостроения Крыма, одного из ведущих промышленных предприятий Азово-Черноморского региона. По его словам, в советские времена на предприятии трудились более 10 тыс. человек, однако в составе Украины оно пришло в запустение. "Обсуждаем новое будущее завода. То, что завод сохранится и будет развиваться, мы не сомневаемся", - добавил глава Севастополя.

Ранее в пресс-службе правительства Севастополя сказали, что АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" возобновит строительство судов в 2024 году, первыми планируется заложить зерновозы водоизмещением 40-60 тыс. тонн. Также запланирована модернизация предприятия к середине 2024 года. Строительство судов и кораблей на заводе не ведется уже несколько лет.

Летом 2023 года Развожаев сообщил, что севастопольская команда успешно защитила проект по созданию научно-производственного центра "Севастополь" для производства беспилотных летательных аппаратов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Платформа национальной технологической инициативы" проработать создание в регионах центров поддержки производства и испытаний беспилотников. Развожаев на ПМЭФ обсудил идею создания подобного центра в Севастополе со спецпредставителем президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрием Песковым.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.