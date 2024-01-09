Патронный завод в Подольске после ЧП с котельной национализируют

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что после того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, регион сможет начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода" запустили после аварии на котельной предприятия, в результате которого жители микрорайона Климовск в Подольске остались без отопления. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"По решению президента был запущен механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода". После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что сейчас в Климовске из 176 домов к отоплению подключены 86. Работают более 200 бригад, половина из них - электрики. За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

"Вчера на встрече жители спросили про тарифы ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены", - отметил Воробьев.