Проблемы с отоплением из-за морозов и украинские обстрелы. Темы брифинга Пескова

Проблемы, вызванные аномальными холодами в европейской части России, массовое ДТП в Новгородской области и украинские обстрелы российских городов стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

"Завершение праздника у нас - это отдельный праздник".

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет доклад главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, остальные встречи будут носить непубличный характер.

Затем глава государства "продолжит заниматься реализацией тех желаний, которые были на "Елке желаний", в том числе переговорит с девочкой, которая хотела побывать на Байкале.

О проблемах из-за аномальных морозов

Путин обсудил ситуацию с аномальными морозами по телефону с главами Московской и Херсонской областей, главой МЧС, руководством "Россетей". Глава государства не занимался непосредственным решением проблемы - "речь шла о докладах президенту" для координации.

"Все [профильные] службы заняты, работают днем и ночью", чтобы "вернуть электричество и, главное, тепло людям".

"Проблема решалась весьма оперативно с самого ее начала", "был приложен максимум <...> возможных усилий". "В некоторых местах было невозможно ликвидировать последствия сразу", и людям пришлось пережить "много неудобств, зачастую мучений".

Причина произошедшего - аномальные морозы. Часть инфраструктуры "остается в ветхом состоянии", несмотря на "все титанические усилия" по ее обновлению: программы модернизации "растянуты во времени", но и за 15-20 лет заменить все невозможно.

"Будут делаться выводы", чтобы оперативно менять инфраструктуру там, где она "наиболее уязвима с точки зрения ветхости". В постоянном мониторинге этой сферы "нет необходимости".

О массовом ДТП на трассе "Нева"

Кремлем в связи с массовым ДТП в Новгородской области "чего-то особенного не планируется": "Экстренные службы на месте делают свою работу, делают оперативно". "Что стало причиной такой массовой аварии <...>, должны определять специалисты, чем они и занимаются".

"Зима и экстраординарный холод, и снегопады - собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны принимать особые меры предосторожности".

Об обстрелах Белгорода

"Такое стало возможным в связи с тем, что режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города <...>, где нет военных объектов".

"Наши военные будут и дальше делать все, с тем чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается".

О сотрудничестве с КНДР

В Кремле не комментируют публикации западных СМИ о том, что Россия якобы применяет на Украине ракеты из КНДР: "Мы оставляем это без комментариев".

"Предпочел бы обратить внимание, что по нашей территории и по гражданским объектам, по центру города Белгорода в канун Нового года постоянно производятся обстрелы снарядами и ракетами, которые выпущены в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах Америки, других странах. Давайте не забывать об этом".

Об обращении серба Белича