Песков заявил, что причины массового ДТП на трассе М-11 выясняют

Пресс-секретарь президента призвал водителей соблюдать осторожность в условиях снегопада

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует встреч в связи с массовой аварией на федеральной трассе М-11, поскольку проблемой оперативно занимаются экстренные службы. Об этом заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он призвал водителей соблюдать осторожность в условиях снегопада.

"Чего-то особенного [в качестве реакции главы государства] не планируется, - заявил Песков. - Экстренные службы на месте делают свою работу, делают оперативно".

"Что стало причиной такой массовой аварии <...>, должны определять специалисты, чем они и занимаются, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Зима и экстраординарный холод, и снегопады - собственно, это чрезвычайные условия, в которых, безусловно, в том числе и водители должны предпринимать особые меры предосторожности".

Серия аварий на федеральной трассе М-11 "Нева" произошла в понедельник в Новгородской области. В результате ДТП погибли 4 человека, еще 17 получили травмы, четверых пострадавших пришлось эвакуировать с помощью авиации. ГАИ оформила на месте 17 ДТП с участием 66 автомобилей. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.