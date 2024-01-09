Минпромторг РФ заявил, что поддержит развитие водородного кластера на Сахалине

Планируется реализовать три проекта

ВЛАДИВОСТОК, 9 января. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ поддержит развитие Восточного водородного кластера на Сахалине. Такие договоренности были достигнуты по итогам рабочей встречи вице-премьера, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, сообщила пресс-служба Мантурова.

"Водородный кластер позволит обеспечить технологическую независимость Российской Федерации в области водорода и низкоуглеродных технологий, масштабирование этих технологий и выход на экспорт водорода и сопутствующей продукции в страны АТР", - сказал Мантуров.

Отмечается, что в рамках кластера планируется реализовать три проекта: создание завода для производства водорода методом паровой конверсии метана, организация пассажирского железнодорожного сообщения с поездами на водородных топливных элементах, а также создание центра водородного инжиниринга с полигоном для апробации отечественного оборудования.

В свою очередь Лимаренко отметил значение создаваемого Сахалинского нефтегазового индустриального парка, где планируется размещение шести предприятий - резидентов в нефтегазовой отрасли. Мантуров поддержал включение объекта в реестр индустриальных парков Минпромторга России.

В сентябре прошлого года на полях VIII Восточного экономического форума госкорпорация "Росатом", правительство Сахалинской области и Сахалинский государственный университет заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации пилотных водородных проектов и подготовке кадров для перспективной для региона отрасли - водородной энергетики.

Согласно планам, реализация проектов кластера объединит все основные элементы производственно-сбытовой цепочки поставок водорода и сформирует условия для научной и технологической коллаборации в водородной сфере. В перечень пилотных проектов кластера войдут "Водородный завод", "Водородный поезд", "Центр компетенций" и "Водородный полигон с опытными площадками по отработке в натурных условиях автономных энергетических систем на основе водорода".