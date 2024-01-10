Расписки Fix Price на Мосбирже росли более чем на 5% на новостях о дивидендах

К 10:08 мск расписки находились на уровне 317,1 рубля

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расписки компании Fix Price на Московской бирже росли более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Котировки пошли вверх на сообщении о выплате головной компании 9,8 млрд рублей дивидендов.

По данным на 10:00 мск, стоимость бумаг компании росла на 5,16% - до 322 рублей.

К 10:08 мск расписки замедлили рост до 3,49% и находились на уровне 317,1 рубля.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. На 31 марта 2023 года сеть насчитывала 5,848 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.