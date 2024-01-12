Цены на нефть выросли на фоне авиаударов американо-британских войск по Йемену

Цена Brent к 10:00 мск составляла $79,18, а стоимость WTI - $73,69

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent с поставкой в марте и WTI с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE отреагировала ростом на новостях об авиаобстрелах аэропорта Йемена и позиций хуситов войсками США и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 04:48 мск, цена Brent росла до $79,37 за баррель (+1,13%), нефть марки WTI также прибавляла 0,82% - до $73,97.

К 06:30 мск цена Brent замедлила рост до 0,68% и достигала $79,01, WTI также демонстрировала умеренный рост и торговалась на уровне $73,63 (+0,35%).

К 10:00 мск рост стоимости Brent вновь немного ускорился - до 0,88%, цена составляла $79,18 за баррель. Нефть марки WTI торговалась на уровне $73,69 (+0,44%).