Чистая прибыль "Камаза" за I полугодие 2023 года по МСФО выросла вдвое

Она составила 13,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО за I полугодие 2023 года выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 13,5 млрд рублей. Это следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 25,2% - до 166,8 млрд рублей.

Показатель EBITDA в первом полугодии 2023 года вырос до 20,9 млрд рублей, что на 35% больше, чем за первое полугодие 2022 года.

Ранее гендиректор "Камаза" Сергей Когогин сообщал, что автопроизводитель ожидает рекордных финансовых показателей по МСФО в 2023 году.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты.