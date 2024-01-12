Hapag-Lloyd заявила о многомиллионном ущербе из-за ситуации в Красном море

Представитель компании не стал комментировать нанесенные удары США и Великобритании по объектам в Йемене

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германская компания Hapag-Lloyd, которая специализируется на контейнерных перевозках, утверждает, что из-за обострения ситуации в Красном море ее дополнительные расходы составляют десятки миллионов евро в месяц. Об этом заявил медиагруппе Funke представитель концерна.

"Дополнительные расходы в месяц составляют высокое двузначное число в миллионах", - отметил он. "Это [атаки хуситов] оказывает значительное влияние на всю отрасль и на нас самих", - подчеркнул представитель компании.

В Hapag-Lloyd указали на то, что с декабря ее суда избегают Суэцкий канал и следуют через мыс Доброй Надежды. Возникающие из-за этого задержки поставок "огромны", заявил представитель. Время в пути увеличивается в зависимости от места назначения. "В США - дольше на неделю, в Европу - до двух недель, в Восточное Средиземноморье - на 18 дней дольше", - сказал он. Последствия обострения конфликта в Красном море затронули в общей сложности 183 судна Hapag-Lloyd и ее партнеров.

Представитель компании не стал комментировать нанесенные удары США и Великобритании по объектам в Йемене, отметив, что Hapag-Lloyd будет приветствовать "меры, которые снова сделают безопасным прохождение [судов] через Красное море".

Ситуация в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами и союзниками на Ближнем Востоке работают над созданием международной коалиции по противостоянию угрозе со стороны хуситов. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.