Цена нефти Brent на ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале вырос до $74,78 за баррель

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 27 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:30 мск, цена Brent росла на 2,01%, до $80,06 за баррель.

К 13:45 мск Brent поднялась на 2,23%, до $80,23. В то же время нефть марки WTI торговалась на уровне $74,78 (+1,87%). Нефть растет на новостях о том, что в ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду.