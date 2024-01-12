США порекомендовали коммерческим судам не проходить через Баб-эль-Мандебский пролив

Период угрозы для судоходства может продлиться несколько дней, заявили в Международной ассоциации независимых владельцев танкеров

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Объединенные морские силы (Combined Maritime Forces, CMF) под руководством США порекомендовали коммерческим судам избегать навигации в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (International Association of Independent Tanker Owners, INTERTANKO).

В нем говорится, что CMF советуют "держаться подальше от Баб-эль-Мандебского пролива". "Период угрозы для судоходства, как ожидается, продлится несколько дней", - сказано в заявлении INTERTANKO. Эта ассоциация представляет около 185 компаний, совокупный флот которых превышает 4 тыс. судов.

В состав Объединенных морских сил входят 39 стран, которые занимаются вопросами безопасности, борьбы с пиратством и терроризмом в Красном море и Персидском заливе. Штаб-квартира коалиции расположена на Бахрейне, где также базируется Пятый флот ВМС США.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа представители йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары, используя самолеты, корабли и подводные лодки, по объектам движения "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удар был нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и является оборонительным. Целями стали места дислокации ракет, БПЛА и радиолокационные станции хуситов.