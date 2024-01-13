Румыния разблокировала пункт пропуска на границе с Украиной

Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке, сообщила украинская Государственная пограничная служба

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Блокировка пункта пропуска "Сирет" в Румынии на границе с Украиной прекращена спустя несколько часов. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное - Сирет" на территории Румынии прекращена. Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Около пяти часов назад Погранслужба Украины сообщила, что румынские фермеры заблокировали КПП "Сирет" для украинских грузовиков. Уточнялось, что причины и ориентировочная продолжительность блокировки украинской стороне неизвестны.

Комментируя сообщения о КПП "Сирет", вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что для соседних стран блокировка украинской границы "превращается в политический бизнес по выбиванию денег из ЕС". По ее словам, соседи пытаются "немного покусать" Украину, чтобы заработать.

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился КПП "Медыка - Шегини", однако 6 января акция протеста там была прекращена. Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В связи с этим водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в них умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись их коллеги из Венгрии и Словакии.